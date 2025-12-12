La Nobel per la Pace Narges Mohammadi arrestata in Iran

La Fondazione Narges Mohammadi, si legge su Iran International, ha dichiarato che Mohammadi è stata arrestata mentre partecipava alla cerimonia di lutto del settimo giorno per Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui recente morte ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica. La Fondazione ha affermato che l'arresto è stato eseguito durante l'evento da agenti di sicurezza e di polizia e ha aggiunto che anche gli attivisti Sepideh Gholian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi, Alieh Motalebzadeh e molti altri sono stati arrestati durante la cerimonia.