Nobel per la Pace, da Nelson Mandela a Maria Corina Machado: quando a vincere sono i dissidenti

Il premio Nobel per la Pace all'attivista venezuelana Maria Corina Machado va ad allungare la lista dei cosiddetti dissidenti e attivisti che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento da Oslo, cosa che, nel corso del XXI secolo, è accaduta con sempre maggior frequenza. Da Martin Luther King a Nelson Mandela, passando per Aung San Suu Kyi e il Dalai Lama, si sono susseguiti, tra i premiati, personaggi diventati iconici e simboli delle lotte dei loro Paesi o dei loro popoli. Ecco una lista dei più significativi del '900 e degli ultimi anni.