Il Nobel per la Chimica ci ricorda l'iconica borsa di Mary Poppins: ecco perché

" Questi materiali che possiedono immense cavità invisibili non sono stati paragonati solo alla borsa di Mary Poppins. Per la loro struttura, Olof Ramstrom, membro del Comitato Nobel per la Chimica, li ha paragonati all'intelaiatura di una casa e alla borsa perlata di Hermione Granger: "Piccoli all'esterno, ma immensi all'interno". La magia la fa da padrona, la borsa della migliore amica di Harry Potter possiede il dono di aumentare enormemente il suo spazio interno senza alterare quello esterno e per questo ricorda la scoperta fatta da Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi. Il mondo della scienza e quello cinematografico in fondo non sono poi così lontani.