Cloudflare down, da ChatGpt a X e Canva: inaccessibili migliaia di siti e app | Cosa sta succedendo

Il problema è stato riscontrato intorno alle 12 italiane, ma è solo 48 minuti dopo che la situazione è apparsa critica. Il portale di supporto di Cloudflare ha iniziato a "riscontrare malfunzionamenti" e con il passare dei minuti sempre più siti sono risultati irraggiungibili. Non è la prima volta che la società americana ha evidenziato guasti o malfunzionamenti tecnici. A giugno di quest'anno numerosi siti internet sono andati offline causando problemi a milioni di utenti di Twitch, Etsy, Discord e Google.