Cloudflare down, da ChatGpt a X e Canva: inaccessibili migliaia di siti e app | Cosa sta succedendo

La piattaforma fornisce servizi di rete e sicurezza a numerosi clienti in tutto il mondo. Il problema tecnico è stato individuato dagli sviluppatori
© Dal Web
Migliaia di siti internet e app sono risultati inaccessibili per oltre un'ora a causa di un malfunzionamento di Cloudflare. Da X a Canva, da ChatGpt a Spotify: la piattaforma fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni a clienti in tutto il mondo. Alla base ci sarebbe un problema tecnico già individuato dagli sviluppatori e in via di risoluzione, come spiegato sul sito ufficiale.
Hanno registrato problemi anche PayPal, Uber Eats e il sito Downdetector, che condivide aggiornamenti proprio su malfunzionamenti su siti, social network e piattaforme. Gli esperti hanno osservato che proprio nelle ore del tilt globale era stata programmata una manutenzione nel data center SCL (Santiago).
Il problema è stato riscontrato intorno alle 12 italiane, ma è solo 48 minuti dopo che la situazione è apparsa critica. Il portale di supporto di Cloudflare ha iniziato a "riscontrare malfunzionamenti" e con il passare dei minuti sempre più siti sono risultati irraggiungibili. Non è la prima volta che la società americana ha evidenziato guasti o malfunzionamenti tecnici. A giugno di quest'anno numerosi siti internet sono andati offline causando problemi a milioni di utenti di Twitch, Etsy, Discord e Google.
Cloudflare è una piattaforma che offre tecnologie fondamentali per il buon funzionamento dei siti, come strumenti per la protezione da attacchi informatici o la gestione del traffico internet. Tecnicamente si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di Dns. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, la società "serve in media 78 milioni di richieste Http al secondo", secondo quanto riportato sul suo sito.