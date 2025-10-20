Amazon Aws down, da Canva a Snapchat: problemi a molte app in tutto il mondo | Cosa sta succedendo

Secondo le informazioni ufficiali fornite da AWS, il problema riguarda un aumento dei tassi di errore e delle latenze per "multiple AWS Services" nella regione US‑EAST‑1. Una possibile causa individuata è stata l'anomalia nella risoluzione DNS di un endpoint dell'API di Amazon DynamoDB, che ha avuto effetti a cascata su altri servizi della piattaforma cloud. L'impatto è stato globale e di ampia portata: tra le piattaforme colpite figurano app e siti come Snapchat, Duolingo, Roblox, Fortnite, oltre a molti servizi bancari e istituzionali nel Regno Unito. Per esempio nel Regno Unito segnalati disservizi ai siti di istituzioni fiscali e banche quali HM Revenue & Customs (HMRC), Lloyds Banking Group e Bank of Scotland.