ChatGPT non funziona: blackout globale per l’intelligenza artificiale di OpenAI | Ecco cosa succede

Il sito Downdetector ha registrato migliaia di segnalazioni da ogni parte del mondo. In Italia, le città con il maggior numero di criticità sono state Milano, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Ma problemi sono stati documentati anche in Spagna, Germania, Regno Unito, India e Stati Uniti, dove le notifiche hanno superato quota 2.000 in meno di un'ora. Anche su X (ex Twitter) e Reddit, le community tecnologiche hanno condiviso l'impossibilità di utilizzare la piattaforma. Secondo i dati raccolti, l'interruzione ha interessato utenti sia consumer che professionali, con impatti anche sul lavoro in remoto e nei servizi automatizzati.