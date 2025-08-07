Dopo il "dottor Google", arriva il "dottor ChatGPT": l'IA ora risponde a domande sulla salute

L’uso di ChatGPT in ambito sanitario non è una novità. Già nel 2023, alcuni studi hanno evidenziato la sua capacità di assistere nella redazione di referti medici, nella gestione dei pazienti e nell’educazione sanitaria. Ad esempio, l’IA può riassumere sintomi, diagnosi e trattamenti, estrarre informazioni da cartelle cliniche o supportare il reclutamento per studi clinici analizzando grandi quantità di dati. Inoltre, può fornire promemoria per i farmaci, informazioni su effetti collaterali e interazioni farmacologiche, migliorando l’aderenza terapeutica.