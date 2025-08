Ma come si comporta l'IA nel ruolo di consigliere sentimentale? Come un vero e proprio esperto del settore. Basta iniziare la conversazione con una domanda: "E' la donna/l'uomo della mia vita?", "Sarà un giorno il mio/la mia partner?". Domanda alla quale l'IA darà non solo una risposta ma anche una serie di consigli su come troncare una relazione o, al contrario, come conquistare una persona: dal giusto approccio alla possibilità di creare l'occasione perfetta. Starà poi a noi dare il giusto peso alle parole di ChatGPT. E, probabilmente, ricordarci che il cuore segue vie che l'intelligenza artificiale non conosce.