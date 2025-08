Che non filasse davvero tutto liscio tra Luca Onestini e Aleska Genesis qualcuno l'aveva già intuito e sui social la voce di una rottura aveva iniziato a serpeggiare. Alla fine è stata la stessa influencer a dare conferma parlando genericamente di "mondi diversi". L'ex gieffino però ha tenuto a spiegare nel dettaglio cosa sia successo tra loro e sui social si è lasciato andare a uno sfogo nel quale spiega che la sua ex ha chiesto consiglio al bot per decidere sul loro futuro. "Dove siamo arrivati?" si domanda lui incredulo, "Chiedi all'intelligenza artificiale un consiglio sentimentale?". "Non voleva dirmelo, è uscito per caso, io shockato" prosegue lui alterandosi. "Non so se sto sognando, se è uno scherzo… che ca… è!". Onestini, arrabbiatissimo, la accusa di aver mentito e di aver sfruttato la loro storia e la sua immagine per vendere i prodotti del suo brand. "La signora ha detto che ero un pagliaccio, un narcisista, ma che voleva vedermi quando ero a Miami. Mi dici le cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi? Io mi sono stufato. Mi diceva di combattere per amore. Ma tu mi hai mai amato? No" prosegue. Lei nelle storie di Instagram si limita a replicare con una frase tagliente: "Basta principessi nella mia vita".