Luca Onestini: "Sogno il matrimonio con Aleska Castellanos"

Quando Luca Onestini ha deciso di partecipare a "La Casa de Los Famosos", il reality show in lingua spagnola più seguito negli Stati Uniti e nel Sudamerica, probabilmente non immaginava minimamente cosa il futuro avesse in serbo per lui. E' uscito dal gioco come secondo classificato e con un montepremi di 100mila dollari. "Ma il premio più grande che ho vinto è stato conoscere Aleska e ritrovare l’amore. Deluso dalle ultime relazioni, l'influencer era scettico sulla possibilità di trovare presto una nuova fidanzata: "Quando è finita la mia ultima storia d’amore, ho detto a me stesso: 'Luca, la prossima fidanzata sarà l’ultima'. Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo. Ma così è stato".