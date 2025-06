Le storie d’amore di Luca Onestini seguono lo stesso copione? E’ praticamente la quarta volta che si innamora davanti alle telecamere: a “Uomini e Donne” è scattata l’intesa con Soleil Sorge, al “Grande Fratello Vip” con Ivana Mrazova. In Spagna si è innamorato di Cristina Porta durante “Secret Story” e in Messico è iniziata la love story con Aleska Genesis Castellanos. “Ti ho cercato a lungo… non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare!”, ha scritto sui social Luca Onestini.