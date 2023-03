Luca Onestini in lacrime per il fratello Gianmarco: "Sei fondamentale"

Nella semifinale del "Grande Fratello Vip", Luca Onestini ha potuto rivedere finalmente il fratello Gianmarco. Il ragazzo, infatti, è entrato in Casa per fare una sorpresa a Luca: i due ragazzi sono molto legati, come raccontato dal vippone durante la sua linea della vita. "Bravo per tutto quello che hai fatto, ci dai sempre tanta allegria", è stato l'esordio di Gianmarco. "Quando dici che ti senti solo e che ti manca un abbraccio capisco come ti senti, perché anche a me è mancato tanto il tuo abbraccio".



"Tu sei me, sei fondamentale. Quando ti vedo felice è molto meglio di quando lo sono io personalmente", risponde Luca Onestini senza poter trattenere le lacrime. "Sono il fratello maggiore, ma se sono stato una guida per lui, crescendo lui lo è stato per me per tante cose".

Il messaggio di Ivana - Gianmarco, pungolato da Signorini, ha parlato anche di Ivana: "A prescindere da quello che decideranno di fare - ha detto -, sono convinto che una volta uscito da questa Casa, Luca dovà rivedere Ivana e con lei dovrà farsi una lunga chiacchierata". A quel punto Luca ha chiesto al fratello se avesse avuto qualche contatto con la ragazza, come se volesse avere la sicurezza che lei sia ancora lì ad aspettarlo: "Quando è uscita ci siamo scambiati un messaggino, ti saluta e vuole rivederti", ha raccontato Gianmarco. "Bravo", lo ha ringraziato Luca.