"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon riceve una lettera dai genitori: "Brilli come una stella"

“Mamma rimettiti presto, non vedo l'ora di riabbracciarvi e portare tutta la famiglia in crociera", dice Nikita. La ragazza ha parlato più volte del suo rapporto con i suoi genitori, che non è stato sempre facile e lineare. "Sei una donna molto sensibile ed empatica, tanto gentile e anche spirituale" le dice la mamma congratulandosi per il percorso fatto nella Casa. "Sei una stella che brilla di luce propria, sei una persona vera, leale e altruista. Tu non sei perfetta sei speciale e unica", le dice invece il padre mentre la ragazza si lascia andare alle lacrime.