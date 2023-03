"GF Vip", Giaele De Donà si emoziona per la mamma: "Questo programma lo dedico a te"

Emozioni forti per Giaele De Donà al "GF Vip". Durante la quarantaduesima puntata del reality, in onda giovedì 16 marzo in prima serata su Canale 5, la modella è stata chiamata in Mistery per vivere un momento di grande gioia nel rivedere una toccante clip che la riprendeva accanto alla mamma Tatiana.

"Grazie per questo regalo - commenta inizialmente Giaele rivolgendosi allo studio del "Grande Fratello Vip" - Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre". La concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini si concentra su alcuni aneddoti che portano alla luce la bontà d'animo della donna: "Due anni fa ha vissuto un momento di grande depressione e non riuscivo a raccontarle le cose belle che stavo facendo in quel periodo, perché non volevo farla soffrire sapendo che lei non poteva viverle. Quando poi le ho confessato tutto, lei mi ha ordinato di dirle ogni cosa spiegandomi che io avrei dovuto vivere per tutte e due".

Quindi il racconto si sposta sulla delicata situazione di salute vissuta da mamma di Giaele: "Ha subito un ictus a soli 24 anni, non è tornata quella di prima ma non mi ha fatto mancare nulla. In un periodo ha addirittura perso la memoria, ma quando l'ha recuperata è scappata dall'ospedale per andare a comprarmi il regalo di compleanno".

A questo si aggiunge anche la doppia cerimonia di nozze che ha visto l'unione tra Giaele e il marito prima a Venezia e poi in Messico: "La volevo accanto perché volevo riportarla alla vita normale e farla tornare indietro negli anni, l'ho fatto soprattutto per lei. Vederla con quel sorriso è stato bellissimo".

Infine il messaggio che Giaele De Donà rivolge direttamente alla mamma: "Ti amo tantissimo, non vedo l'ora di rivederti ma anche da lontano sono sempre con te. Se dovessi arrivare in fondo a questo programma e addirittura a vincere sarà per te, tutto quello che ho fatto lo dedico a te".