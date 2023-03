"Grande Fratello Vip", la seconda finalista è Micol Incorvaia

Fotogallery - "Un armadio per due", quattro coach per rivitalizzare il "second hand"

Alfonso Signorini saluta tutti e annuncia che i giorni trascorsi in casa sono 179 e che mancano due settimane e mezzo alla finale. Uno tra i sette nominati, aggiunge, sarà il secondo finalista, insieme alla già eletta Oriana e poi chiude il televoto: "Stasera va così, senza ciance andiamo subito al sodo".

Per Antonella Micol non vale nulla senza Tavassi. Ma anche per Micol Antonella non esisterebbe senza Edoardo "Infatti quando è andato via non si è più vista". La Fiordelisi si dice "scioccata": "Stavamo cercando di avere un rapporto" e svela che, nel pomeriggio, Micol si lamentava con Tavassi di lei e Edoardo perché “hanno sfracassato“. La Incorvaia conferma in parte, precisando di essersi sentita abbandonata dal GF, poiché da tempo non riceve una sorpresa e poi aggiunge: "Ma poi Antonella sconvolta di cosa, io quello che penso di te lo sai dal giorno zero". Giaele afferma che Nikita cavalca l'onda del vittimismo e sono d'accordo anche Oriana e Micol, la quale ne ha anche per Milena: “E’ una concorrente, non la nostra babysitter“. La Pelizon è netta su Oriana: se pensa che gli altri fanno le strategia, lei è sicuramente la prima a farlo. Milena incassa le critiche di Micol: “Non solo la baby sitter, ho fatto la cuoca, la truccatrice“. Per la Miconi, dopo Edoardo, la più bambina è Giaele. Nikita viene criticata perché va in giro in casa col suo pupazzo. Per Giaele, enfatizza troppo il suo personaggio. Dallo studio, Wilma non si fiderebbe di Nikita, mentre Patrizia la difende, insieme ad Antonella, e critica Giaele. criticata anche da Sonia, certa che non si stia esponendo abbastanza per arrivare in finale. Orietta salva le “educate” Milena, Micol, Giaele e Oriana.

Si salvano per primi Daniele e Onestini. Attesa per le cinque donne. Signorini le raduna per sottolineare la loro forte rivalità e mostra ciò che ognuna di loro ha rivelato sulle altre nel confessionale.

Signorini rivela ai vip che in realtà il voto del pubblico non decreta un'eliminazione, bensì il secondo finalista e che quindi i due uomini "salvati" dal pubblico per ora non andranno in finale. Non ci andrà nemmeno Milena, che è la terza scelta dal pubblico e nemmeno Giale. Restano Antonella, Nikita e Micol, che vengono invitate in studio da Alfonso, il quale è sempre più convinto che questo Grande Fratello sia... donna.

Le tre concorrenti si confrontano con le opinionisti. Orietta Berti critica Antonella: "Non mi è mai piaciuto come hai trattato Edoardo, io apprezzo solo l'educazione, non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l'arroganza, sono qui alla soglia degli 80 anni nel pieno della mia carriera. Devi guadagnarti la pagnotta, non basta avere un milione di "folloui"" La Bruganelli dice a Micol: "Se da un lato negli ultimi tempi tu abbia privilegiato il tuo rapporto con Edoardo, io devo dire che nelle prime settimane io ho apprezzato anche il modo in cui tu ti sia posta, anche nel modo in cui hai affrontato Antonella. Questo gruppo credo che alla fine non ti abbia valorizzata". Signorini riceve la busta per il verdetto: non andrà in finale Antonella, che torna nella Casa. Restano Micol e Nikita e tra le due il pubblico ha deciso che ad andare in finale è Micol.

La delusione di Antonella

Tornate nella Casa Signorini annuncia ai Vip che la seconda finalista è Micol. Tutti, tranne Antonella, esultano. La Fiordelisi invece sembra disperata. Interrogato da Signorini, Tavassi pensa che Micol sia arrivata in finale per la sua sincerità e che i litigi di Antonella e le strategie poco chiare di Nikita non abbiano pagato. Per Andrea, la Incorvassi in finale è una piacevole sorpresa. Alberto sapeva che ci sarebbe arrivata. La Fiordelisi è corrucciata e precisa che Micol ha sempre parlato male di lei, pure senza il microfono. Signorini la chiama nel confessionale e lei si sfoga in lacrime: "Qualsiasi cosa io faccia sono sempre giudicata in negativo, se litigo sono provocatoria, se non litigo faccio la vittima non so che devo fare" e per consolarla il conduttore le mostra una clip riassuntiva della sua love story con Edoardo Donnamaria. Lei manda un messaggio al suo amore ormai fuori dalla Casa e gli dice di cercare una villetta a Roma perché quando uscirà vuole restare per sempre con lui. Edoardo, in questi giorni, le è mancato tantissimo:“Mi mancano anche le litigate con lui, mi manca svegliarmi accanto a lui, a portargli il caffè a letto".



Signorini annuncia che questo è l'ultimo giovedì, dalla prossima puntata il Grande Fratello andrà in onda solo il lunedì per gli ultimi tre appuntamenti e il prossimo lunedì verrà eletto il terzo finalista ed un altro concorrente sarà eliminato.





Gli Oriele

Non è andata bene la cena organizzata da Signorini tra Oriana e Daniele, e la Marzoli parla addirittura di “una noia mortale”. Nel momento in cui la modella venezuelana ha tentato un approccio fisico nei confronti del compagno d’avventura, lui è dovuto andare via preoccupato di dare il gelato a Tavassi prima che si sciogliesse.





Giaele

Signorini chiama Giaele nella stanza dei Led per parlare della mamma Tatiana, da anni su una sedia a rotelle e che qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. Per lei c'è un video messaggio. La De Donà ricorda il giorno in cui la mamma, colpita improvvisamente da un ictus, le ha detto di godersi appieno ogni momento perché “tu devi vivere per tutt’e due“, poi racconta del suo matrimonio in Messico e di un momento commovente a cui ha partecipato anche la madre, infine le manda un messaggio dicendo: "Non vedo l’ora di vederti. Sono sempre con te, mente e cuore. Tutto quello che ho fatto, se dovessi vincere, lo dedico a te”.





Fuori programma

Signorini chiama tutti, tranne Oriana, nella camera led nelle postazioni nomination per la catena di salvataggio, che dovrebbe cominciare con Micol, ma le carte sono scoperte e Micol sembra accordarsi con Edoardo per salvarlo per primo e così le votazioni vengono annullate. Tornati in salone ai concorrenti viene mostrata una clip che racconta del riavvicinamento tra Nikita e Onestini: "Siamo stati tutti insieme. Stiamo convivendo pacificamente”. Luca commenta specificando che ormai il gioco è quasi finito e “la vita fuori è un’altra roba“. La Pelizon invece dice che non sa se gli basterà un’amicizia da parte dell’uomo una volta fuori.



Se Antonella sogna la villetta con Edoardo, cosa sogna Oriana con Daniele? Signorini lo chiede alla prima finalista: "Io fuori vorrei continuare, lui nono so, ma andare a vivere subito insieme direi di no. Non abbiamo ancora fatto niente nemmeno qui!".





La catena di salvataggio

Nella prossima puntata ci sarà un terzo finalista e un eliminato. I concorrenti scelgono chi salvare, anche se in realtà non sanno se la loro scelta porterà all'eliminazione o alla finale. Comincia Micol che sceglie casualmente la carta con Alberto, il primo salvato, che a sua volta vota Onestini. Luca sceglie Giaele, che salva Tavassi. Edoardo salva Daniele e lui salva Andrea, il quale a sua volta sceglie Milena. Milena deve mandare qualcuno al televoto per l'eliminazione e lei sceglie Antonella e salva Nikita. Antonella quindi è in nomination. Interpellata la Fiordelisi scoppia in lacrime, dice di essere stanca di essere giudicata, che forse è meglio uscire se il pubblico vuole così, ma sia dallo studio sia i suoi compagni cercano di incoraggiarla: "E' solo un momento difficile" e persino Orietta Berti che l'ha criticata le dice: "Non sei ancora uscita, se ti comporti bene puoi ancora vincere".





Andrea

Signorini chiama Andrea in cortiletto e poi mostra un video in cui si racconta del padre morto quando lui aveva 13 anni. Andrea afferma di aver due figure maschili di riferimento lo zio Matteo e il compagno della madre. Per lui c'è una sorpresa, il calciatore Matteo Materazzi, che Andrea definisce la "quercia della sua vita".



Signorini mostra poi una clip che racconta una lite tra Alberto e Oriana. "Fino a lunedì, Oriana la reputavo amica. Adesso non posso nascondermi dietro un dito e far finta che non ho visto queste immagini...", dice Alberto risentito con la donna per aver detto che era troppo nervoso, motivo per il quale probabilmente doveva uscire dalla casa. Oriana replica: "Ti avevo già detto che ero molto nervosa perché avevo litigato con Daniele e avevo chiesto scusa".