"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi festeggia 25 anni con sushi e cheesecake

Colazione speciale per Antonella Il compleanno di Antonella è speciale fin dal mattino. Nikita, con la complicità di Alberto, ha infatti preparato per lei una gustosa colazione composta da latte, caffè e biscotti. Intonando "Tanti auguri", i Vipponi portano il vassoio all'influencer che, forse stanca per la serata appena passata, sta ancora dormendo. Durante la notte, infatti, era arrivato dal cielo il regalo di Edoardo Donnamaria: fuochi d'artificio dai colori sgargianti per festeggiare la sua amata. Il risveglio per la ragazza è più dolce del solito: quando apre gli occhi, davanti a sé ci sono Tavassi, Onestini, Milena, Andrea e, ovviamente, Nikita e Alberto. Gli amici la abbracciano e la modella sorride felice. Certo, si sente la mancanza di Edoardo, squalificato a un mese dalla fine. Tra battute e applausi, i VIP fanno sentire Antonella amata e coccolata. La giornata è appena cominciata e la ragazza non poteva proprio chiedere di meglio.

Festa di compleanno tra "nemici" Dopo i lunghi preparativi, per i VIP è giunto il momento di sedersi attorno alla tavola per brindare con la festeggiata. Approfittando dell’assenza di Antonella, hanno deciso di disporsi fuori dal Confessionale per accogliere l’ex schermitrice con abbracci, palloncini, applausi e dolci dediche. "Grazie, che belli che siete" esclama la VIP, grata per tutto l’affetto ricevuto. "Non ho mai festeggiato un compleanno con tutti questi nemici" commenta poi con ironia, abbracciando ogni suo coinquilino. A completare la serata è l'arrivo della deliziosa cheesecake ai frutti di bosco con sopra le candeline. A rendere un po' malinconico l'evento è l'assenza di Edoardo Donnamaria, squalificato a un mese dalla finale per i suoi atteggiamenti scorretti.

Più matura rispetto all'inizio Il compleanno è stata anche l'occasione di Antonella, in compagnia di Nikita Pelizon, per fare un bilancio del suo percorso. La schermitrice ricorda le forti emozioni vissute una volta varcata la Porta Rossa. "Mi sentivo molto forte", ammette ricordando le impressioni dei primi giorni. Con il tempo le cose sono molto cambiate, soprattutto per il fatto di essersi messa in discussione anche nei confronti dei suoi compagni di avventura.