"Grande Fratello Vip", tutti in festa per il compleanno di Oriana Marzoli

Finalmente torna il sereno per il compleanno di Oriana Marzoli , la prima finalista di questa edizione . Per un giorno i ragazzi mettono da parte i rancori e le liti e fanno tutti quadrato intorno alla bella venezuelana. Anche il "fidanzato" Daniele Dal Moro , con il quale la storia prosegue tra alti e bassi , in questa occasione si mostra particolarmente dolce e affettuoso.

Oriana Marzoli ha compiuto 31 anni e per lei i vipponi hanno organizzato un party esclusivo con palloncini e fiori e champagne per brindare tutti insieme. Luca Onestini benda Oriana e la porta nella stanza che trova davanti a sé tutti i ragazzi in festa tra applausi e urla in cui le fanno gli auguri.

Dal canto suo Oriana si scatena al ritmo delle canzoni latine che più ama e che contagiano tutti. Poi propone di fare un giro al gioco della bottiglia, con Giaele De Donà che abbraccia la sexy venezuelana, felice di poter esserle accanto in un giorno così importante. Non manca il lancio dei palloncini, proposto da Nikita Pelizon ad Antonella. Intanto il pensiero di Antonella Fiordelisi va a Edoardo Donnamaria squalificato durante la scorsa puntata. Le manca tantissimo.

Milena Miconi entra nel loft con il tiramisù e Oriana, felice, soffia le trentuno candeline: "Sono molto contenta di festeggiare questo compleanno con voi... penso alla mia famiglia, a mio nonno che sicuramente sarà orgoglioso di me". Poi la Marzoli omaggia gli Spartani: "Sono fiera di essere amica vostra".

Le parole di Daniele sono le più gradite, concise ma tenere: "Anche se mi fai arrabbiare, avrai sempre un posto nel mio cuore". La venezuelana non poteva ricevere festa migliore.