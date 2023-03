"Grande Fratello Vip", arrivano i provvedimenti: squalificato Edoardo Donnamaria, ammonizione per Tavassi | Antonella in lacrime

Al "Grande Fratello Vip". Edoardo Donnamaria è stato squalificato, mentre per Edoardo Tavassi è arrivato un ultimo avvertimento. Sono quindi arrivati duri provvedimenti nella Casa dopo che nella scorsa puntata Alfonso Signorini era stato chiaro con i vipponi: il limite nei comportamenti e nei modi era stato abbondantemente superato e al prossimo atteggiamento irrispettoso sarebbero arrivate le squalifiche. Così è stato: nella serata di giovedì 9 marzo, Alfonso Signorini ha comunicato a Donnamaria la decisione della produzione di squalificarlo.

La squalifica di Edoardo Donnamaria - Alfonso Signorini ha voluto chiamare in Mistery Room il concorrente per spiegargli che i suoi ultimi atteggiamenti nei confronti di Antonella Fiordelisi non sono più tollareti e meritano la squalifica. Il conduttore ha spiegato di non voler mostrare le immagini di quanto accaduto tra i due per non dare ulteriore spazio a un gesto sbagliato. Dopo la lettura della decisione, Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime ribadendo di sentirsi in colpa per aver provocato l'eliminazione prematura del compagno.

L'ammonizione per Tavassi - Poco prima di Donnamaria, anche Edoardo Tavassi era stato oggetto di un provvedimento disciplinare. "Dopo i numerosi richiami ci aspettavamo un comportamento consono", ha spiegato Signorini riferendosi agli atteggiamenti di Edoardo che, nei giorni scorsi, si è lasciato andare a un gesto di stizza lanciando una stecca da biliardo a cui è seguita una volgare imprecazione, mentre stava giocando con Luca Onestini.

"Da quando siamo stati rimproverati sono stato attentissimo - ha provato a giustificarsi Tavassi -, non ho detto neanche una parolaccia, forse mezza". Il conduttore gli comunica la decisione dell'ammonizione e Tavassi si scusa: "Ho sbagliato, spero che il pubblico possa perdonarmi".

Il saluto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi - Subito dopo questi provvedimenti, ad Antonella viene data la possibilità di salutare il suo Edoardo. La ragazza lo raggiunge in Mistery per abbracciarlo in lacrime. "Ora devi vincere", le sussurra all'orecchio Donnamaria. "Mi sento in colpa", replica Antonella. "Non ti preoccupare, non vado mica in guerra", ha provato a sdrammatizzare il ragazzo. "Questo è il giusto atteggiamento", conclude Signorini.