"Grande Fratello Vip", le donne della Casa giocano a obbligo o verità

"Ricordati che c'è Ivana fuori", commenta in un primo momento la modella rivolgendosi all'influencer venezuelana. Giaele prende l'iniziativa e una volta raggiunti i ragazzi in giardino, si siede sulle gambe di Onestini fingendo di dovergli confidare un segreto: si consuma così un bacio rubato che lascia il ragazzo senza parole.

Le confidenze spettano invece a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. La prima è invitata a ricordare le sensazioni vissute all'arrivo di Mattia Diamante nella Casa: "Quando l'ho visto, mentre mi parlava, mi sono emozionata, ero molto contenta. Poi, però, dopo averlo visto entrare mi sono detta Cosa ci fai qua? Questo è il mio percorso".

Quindi Nikita prosegue: "Con il passare dei giorni ho avuto la conferma che lui era ancora preso da me, che si perdeva a guardarmi, mentre io già dopo la prima puntata ho cercato di sfruttare questi giorni per costruire con lui un'amicizia, un rapporto che prima non avevamo mai avuto". E conclude confermando di non sentirsi più attratta da lui.

Molto più pensierosa è Antonella Fiordelisi, chiamata a indicare l'uomo con cui - se non avesse conosciuto Edoardo Donnamaria - avrebbe voluto dar vita a un flirt durante il reality. "Come fidanzato nessuno", afferma decisa l'ex schermitrice, mentre ammette di poter indicare due o tre ragazzi "per divertimento": Davide, Andrea e Antonino".

"Ciascuno di loro ha delle caratteristiche che potrebbero piacermi", commenta soffermandosi con Oriana sul modo di fare di Davide. Quindi arriva alla scelta finale: "Esteticamente, forse quello che potrebbe piacermi di più è Andrea. Ma se la gioca con Antonino".