"Grande Fratello Vip", Edoardo Donnamaria fa progetti: "Voglio una relazione in cui si sta insieme"

Al "Grande Fratello Vip" a poche settimane dalla fine i concorrenti iniziano a riflettere su come potrebbe essere la loro vita fuori dalla Casa.

Tra tutti, sono proprio i Donnalisi a immaginare la loro quotidianità. Tra Edoardo e Antonella, dopo tira e molla e incomprensioni, e la gelosia di Donnamaria, sembra arrivata la serenità. Il ragazzo confida che, a suo parere, non avrebbe alcun senso vivere una relazione a distanza in quanto non porterebbe a nulla di costruttivo.