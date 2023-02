"Grande Fratello Vip", la gelosia di Edoardo Donnamaria: "Il problema è Antonella, non Antonino"

Il vip ritorna sul feeling che si è creato in passato tra i due coinquilini, criticando in particolare l'atteggiamento della schermitrice

La gelosia Il problema di Edoardo ruota ancora una volta intorno al rapporto di Antonella con Antonino Spinalbese. Il ragazzo non sembra disposto a dimenticare il passato tra i due e il fatto che lei abbia flirtato con l’hair-stylist proprio agli inizi della loro relazione. "Io non riesco a fare finta di niente” spiega, criticando aspramente l’atteggiamento dell’ex schermitrice: "Lei voleva fare casino, voleva fare le famose dinamiche e in più voleva avere la consapevolezza che se voleva anche Antonino ci sarebbe stato". "Quella roba non la riesco proprio a digerire" aggiunge, spiegando di non essere disposto ad accettare che la sua fidanzata continui a coltivare il rapporto di amicizia con Antonino: "Posso accettare che la donna che dice di essere innamorata di me fuori da qua si vede con una persona con cui il rapporto è iniziato con questi presupposti?".

Le colpe di Antonella "Pensi che se Antonella ci provasse con Antonino lui ci starebbe?" chiede Tavassi ed Edoardo, spiegando le ragioni delle sue pretese, non esclude che ciò possa accadere fuori dalla Casa. "Il problema è Antonella, non lui" conclude Edoardo, attribuendo ad Antonella tutte le colpe della complicata situazione che dopo mesi continua a provocare profonde fratture nella loro relazione.

La nuova discussione tra i Donnalisi Al termine della puntata Antonella decide di confrontarsi con Edoardo per esporgli il suo punto di vista. Se da un lato dice di aver apprezzato alcuni suoi interventi, dall’altro lo rimprovera nuovamente per aver elogiato Micol, nonostante le continue offese che le ha rivolto fin dal suo ingresso nella Casa. Essendosi sentita mancare di rispetto sia dall'influencer che da tutto il gruppo degli Spartani, dunque, l’ex schermitrice ci tiene a chiarire: “Tu puoi essere amico con chi vuoi, ma voglio che queste persone mi rispettino. Io esigo rispetto”. Pronta a cercare un punto d’incontro, ma non a rinunciare alla sua amicizia con Antonino: “Tu puoi avere le tue amiche, come io posso avere i miei amici”.

Ma lo speaker, pur essendo disposto a trovare un compromesso, non accetta che il suo rapporto con Micol venga costantemente paragonato a quello che c’è tra la ragazza e Antonino: "Io non accetterò mai che tu fuori da qui possa incontrare Antonino perché con lui ci hai flirtato mentre stavi con me", e aggiunge deciso: "Micol è stata una persona speciale per me qui dentro".