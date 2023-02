"Grande Fratello Vip", Sarah Altobello è l'eliminata ma rientra a sorpresa

Sarah Altobello è l'eliminata della puntata, ma in studio apre il bussolotto e scopre di avere il biglietto di ritorno e rientra tra i Vipponi. In nomination vanno Nikita, Micol, Antonella e Antonino.

Spartani e persiani in guerra Alfonso Signorini si collega con i Vipponi e chiede di dividersi tra spartani e persiani, i due gruppi che da giorni ormai non si parlano praticamente più. Durante la festa di Carnevale gli "spartani" Onestini e Oriana hanno istigato il "persiano" Matteo, che in un momento di rabbia ha lanciato un bicchiere e insultato i compagni. Alfonso ne approfitta anche per redarguire Oriana: "Bevi troppo, siamo stanchi delle tue reazioni esagerate per il vino". Il conduttore ne ha anche per Onestini, che ha preso in giro Nikita perché prendeva appunti durante le discussioni. Un'abitudine che la ragazza ha anche fuori, perché ha problemi di memorizzazione.

Il provvedimento del Gf Vip L'ex vincitrice del "Grande Fratello" ha tirato fuori le unghie, provocata da Oriana. Tra le due sono volate parole grosse e Martina ribadisce il pensiero dei "persiani": "Questi sono dei provocatori, che mandano fuori di testa le persone". Donnamaria prova a placare gli animi, sottolineando che tutti hanno dato vita a una scena pietosa. Anche per Orietta Berti e Sonia Bruganelli stanno facendo una pessima figura: "Non ne salvo nessuno, abbiamo toccato il fondo". La situazione è grave, tanto che la produzione ha deciso di sanzionare tutti. Per le prossime due settimane il budget della spesa sarà dimezzato.

Una sorpresa per Sarah Attilio Romita, dopo la sua uscita, ha accusato la showgirl di aver messo in crisi il rapporto con Mimmuzza. Sarah, infatti, ha raccontato senza malizia di aver ricevuto un biglietto da lui. Accusata per l'ennesima volta di essere superficiale, la Altobello tra le lacrime sceglie di non perdonare più Attilio per la cattiveria gratuita nei suoi confronti. Per lei c'è la sorella Giusy, che la incita a tirare fuori il carattere.

Le confessioni di Ivana Subito dopo il suo ingresso Ivana ha confessato ad Alfonso Signorini di essere rimasta delusa da Onestini dopo la perdita del papà. Uno sfogo che non è piaciuto al ragazzo, che ritiene di aver fatto tutto quello che era in suo potere in quel momento.

Donnamaria tra due fuochi Donnamaria ha avuto un litigio con il suo gruppo del cortiletto e si è riavvicinato molto ad Antonella. Nelle ultime ora è tornato sui suoi passi e ha riallacciato i rapporti con i suoi amici. In particolare con l'ex fidanzata Micol, che è stato un punto di riferimento nei momenti di crisi con Antonella.

Il ritorno degli Oneston I due belli della Casa Andrea e Antonino stanno costruendo un rapporto stupendo. Entrambi hanno perso il papà in giovane età e forse è questo a legarli in modo speciale. "Mi sono attaccato a lui perché i suoi occhi erano tristi come i miei", ammette l'hair stylist. Nella Casa torna anche Raffaello Tonon, per riformare con Onestini i celebri Oneston che cinque anni fa furoreggiarono dentro il GFVip.