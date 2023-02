"Grande Fratello Vip": la distanza inconciliabile tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

I problemi di Ivana Ivana spiega ell'ex: "Ti sto dicendo il mio punto di vista, se tu pensi di aver fatto il massimo va bene". "Mi hai lasciato quattro mesi dopo e tu mi hai detto che non volevi lasciarmi, che era un grido nel vuoto" accusa invece Onestini. Ivana racconta ancora una volta di aver vissuto un periodo terribile: la perdita del padre, la lontananza, tutta una serie di fattori e momenti che l’hanno spinta a provare un dolore immane. E in quel momento la vicinanza di Luca non sembrava essere completa.

Le ragioni Onestini "Ti stai pulendo le mani e dai la colpa agli altri" accusa ancora Onestini che rincara la dose: "Mi hai abbandonato in un momento di difficoltà, ci sono tante cose e io non le ho mai dette", spiegando di aver sofferto tantissimo la lontananza, l’impossibilità di starle accanto fisicamente.

Inconciliabili vedute Da una parte la modella spiega che al suo rientro in Italia, l’influencer ha iniziato a litigare con lei per delle cose futili, non prendendo in considerazioni le sue esigenze. Onestini, però, ritorna sulle tante cose fatte per la sua ex ragazza, mentre lei ribadisce di essere stata riconoscente, ma non è una gara a chi ha fatto di più. “Può essere che io non abbia sentito l’appoggio di cui avevo bisogno?” Chiede ancora lei, cercando di far comprendere che l’idea dell’amore che hanno è completamente differente: “Tu sei convinto di una cosa e io di un’altra”.

I due concorrenti discutono per molto tempo, ritornano più volte sugli stessi punti, come se non si ascoltassero. Ivana continua a spiegare a Luca le sue motivazioni, mentre Luca è fermo nella sua verità, chiuso in un muro di dettagli che sono visti differentemente dall’uno e dall’altro. “Mi dispiace, spero tu possa trovare un uomo che ti renda felice, come non ho fatto io” afferma ancora il vip, che ormai ritiene Ivana una grande delusione.