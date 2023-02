"Grande Fratello Vip", il racconto della trentaquattresima puntata

In questo nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si parlerà dell’arrivo degli ex che nella Casa ha rimesso in discussione consapevolezze ed equilibri. In particolare, il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembra essere rinvigorito. Che la loro storia d’amore sia in fase di recupero? Una bella sorpresa attende Giaele De Donà che incontrerà il padre. Ma non sarà l’unico incontro della serata: anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa di inaspettato. Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?

La puntata di "Grande Fratello Vip" inizia con una poltrona vuota: quella di Attilio Romita. Lui che è stato eliminato durante la scorsa puntata e se ne è andato senza salutare nessuno. E con Mimmuzza come sarà finita?

Giale e la lettera del marito Si parte prima con il caso di Giaele. La ragazza è rimasta molto male dalla lettera ricevuta dal marito. Si aspettava un gesto di affetto e invece si è vista recapitare una lettera di rimproveri. Antonella invece in confessionale ha detto di capire un po' la reazione del marito di Giaele. Alfonso le chiede come mai all'inizio le abbia inneggiato all'amore libero e al matrimonio aperto, quando adesso invece si è ritrovata nel ruolo della moglie borghese. Fingeva prima o finge adesso? Lei spiega che ha capito che una cosa è il privato e un'altra manifestare certe cose pubblicamente sotto gli occhi di tutti.

Una sorpresa per Giaele Alfonso le dice di correre in giardino e lei va, convinta di trovare Brad. Appena arriva scatta il freeze e in realtà si trova di fronte suo padre. Lui le mostra solidarietà per la lettera ricevuta da Brad, che dice di non avere apprezzato per nulla. E poi la invita ad andare avanti tranquilla.

Martina, tra Daniele e Oriana L'ingresso di Martina nella casa ha creato scompiglio nell'equilibrio, già precario, di Daniele. I giorni scorsi sono stati caratterizzati da momenti di alta tensioni e litigi. Ci sono anche diverse versioni della loro storia. Daniele sostiene che non sono mai stati insieme mentre Martina parla di un rapporto fatto di alti e bassi. La ragazza però nega di aver mai voluto inserirsi tra lui e Oriana, e gli ribadisce anche adesso che per quanto la riguarda lui ha diritto di farsi una storia. Poi però, nel faccia a faccia tra i due in led, i toni si alzano di nuovo. Il ragazzo in particolare non riesce ad accettare che Martina abbia detto che lui strumentalizza la loro relazione. Poi esce Daniele e viene chiamata Oriana. Lei parte subito all'attacco rinfacciando a Martina di aver detto che vederli insieme le fa strano. Poi vengono mostrate delle immagini della scorsa notte di Oriana e Daniele sotto le lenzuola.

Antonella ed Edoardo, le liti per colpa di Antonino e... Alberto Per i Donnalisi sono stati (come sempre) giorni di litigi. A scatenare il tutto una scenata di gelosia di Edoardo per un momento in confessionale in cui Antonella ha leccato della panna da un cucchiaio passatole da Antonino. Da lì una lite per come Antonella ha reagito al loro screzio. Poi la clip si chiude sulle immagini di Alberto che massaggio i piedi di Edoardo in maniera molto complice... Tornando in diretta Alfonso si rivolge a Edoardo dicendogli che 2023 che un uomo si arrabbi perché la sua ragazza balla, canta, si diverte è... una stronzata. Donnamaria prova a difendersi dicendo di essere consapevole che le sue reazioni siano eccessive e per questo si scusa, ma Antonella sembra fare apposta a provocarlo, anche nel relazionarsi ad Antonino.

Edoardo e Alberto, relazione pericolosa Viene messo sotto la lente di ingrandimento il rapporto tra Donnamaria e Alberto mentre la Fiordelisi assiste dalla stanza led. Antonella è sospettosa e anche Nikita ha notato qualcosa tra giochi di sguardi e occhiate. Poi durante la gara di baci il caso ha voluto che proprio Alberto ed Edoardo si trovassero a baciarsi. Edoardo nega decisamente questa cosa e non comprende come, dopo cinque mesi passati insieme, Antonella possa avere ancora dubbi in proposito. La Fiordelisi racconta di aver vissuto in gioventù una storia che l'ha segnata, quando era fidanzata con un ragazzo che in realtà la teneva solo come copertura essendo lui omosessuale.

Attilio e la lettera di Mimmuzza Romita arriva in studio e per prima cosa gli viene fatta sentire una lettera mandata da Mimmuzza. Lei dice di volergli concedere una seconda possibilità ma anche che riconquistarla sarà come scalare una vetta complicata. Romita poi spiega di aver trovato una donna ferita e scombussolata, che si è trovata coinvolta suo malgrado in un gioco pesante. Attilio comunque spiega di essere rientrato in casa e che non è mai stata una possibilità che lei lo chiudesse fuori, e si dice convinto di essere in grado di riconquistarla.

La situazione tra Ivana e Onestini Alfonso convoca in led la Mrazova e le chiede come va con Luca. Lei risponde che dopo qualche momento di tensione dopo la scorsa puntata hanno chiarito e ora va tutto bene. Signorini le chiede come mai siano in una sorta di empasse. Secondo lui la fine della loro relazione è figlia di una ferita che Ivana si porta dentro. Si riferisce alla perdita di suo papà, per cui ha passato un periodo molto difficile durante il quale Luca non le è stato vicino come lei avrebbe voluto. Lei stessa però ammette che quando sono vicini la loro complicità è sempre forte e alla domanda se lo ritiene l'uomo della sua vita non sa cosa rispondere.

Diamante, il nemico giurato di Onestini Tra Luca e Matteo sono scintille continue Diamante accusa Onestini di essere falso e viscido. Ma l'ex di Nikita non ce l'ha solo con Luca, nel suo mirino ci sono anche Oriana e gli altri che compongono il gruppo che gira attorno ad Onestini, che accusa di insultare la gente dietro le spalle, di togliersi i microfoni per confabulare.