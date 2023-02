"Grande Fratello Vip", tra Edoardo e Antonella scoppia la lite di San Valentino

Non c'è pace per la coppia che proprio nel giorno degli innamorati sembra andare in pezzi. Sarà la rottura definitiva o ci sarà una nuova riconciliazione?

I due invece di festeggiare inscenano l'ennesima lite, particolarmente accesa. E' Edoardo a dar fuoco alle polveri presentandosi in camera mentre Antonella si sta cambiando e dicendo alla ragazza, in malo modo, di spostare tutte le sue cose dal letto, perché lui non intende dormire con lei. "Voglio evitare di avere qualsiasi cosa a che fare con te - le dice -. Mi sono rotto le palle di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te?".

A scatenare la discussione al "Grande Fratello Vip" è stata la crisi dopo l'ultima puntata di lunedì. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono già passati più volte attraverso crepe profonde e allontanamenti, ma questa volta sembra che il ragazzo sia determinato. A mandarlo su tutte le furie è stato il comportamento della ragazza dopo gli ultimi screzi. "Per me una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere, a scherzare, a fare la pazza contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto".

Edoardo è un fiume in piena e Antonella non riesce quasi a trovare lo spazio per rispondere. "Sei una ragazzina - insiste -, non ti permettere più di venire qua a dirmi 'ne trovo mille meglio di te' come mi hai detto ieri sera. Trovano uno. Io non ci sto con una persona che ogni volta che litiga si mette qua davanti a me a ballare sotto la doccia a fare le scenate da ragazzina... falle con qualcun altro". Antonella è quasi presa in contropiede, non si aspettava un attacco di questo tipo. "Mi hai rovinato il San Valentino - dice fra sé mentre si veste -, io che ero tutta felice ieri quando hanno fatto vedere i nostri tweet".

Alla fine Antonella sbotta e prova ribattere scaricando su Edoardo delle controaccuse. "Se questa è la scusa per lasciarmi abbiamo capito che tu stavi con me solo per un motivo, solo perché stavamo qua - gli dice -. Sono stata io a fare delle scelte, a dare tutta me stessa a una persona così, ho sbagliato io, ci vado sempre io sotto".

Più tardi Antonella si sfoga con Antonino e Andrea. Spinalbese prova a difendere Edoardo. "Non è bello che tu accusi il tuo ragazzo di usarti per il gioco - le dice -. Se dici di amare una persona non la puoi mettere in difficoltà così". "Io non mi sento amata" ribatte a tono la schermitrice insistendo sul fatto che Donnamaria non prova un reale interesse nei suoi confronti. Andrea si mostra molto stanco di vedere i suoi compagni litigare sempre per le stesse cose, e senza troppi giri di parole, quasi lascia intendere che la loro relazione stia perdendo di credibilità "Siete i primi che giocate su questa cosa - afferma - C'è un sentimento alla base tra di voi ma lo state vivendo in modo scorretto". "Gli ho dato troppo e ho sbagliato” conclude Antonella mostrando tutto il suo dolore e allontanandosi.