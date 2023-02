"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi dice addio a Edoardo Donnamaria

LE PAROLE DI ANTONELLA

Antonella continua, ferma sulla sua posizione di fronte a Edoardo: "Sono venuta qua in primis per pensare a me, non per stare male per un uomo, da questo momento in poi sono sola. Non stiamo più insieme per quanto mi riguarda. Mi dispiace, ma lo faccio per me stessa". Sebbene il vip abbia più volte dichiarato di sperare di essere lasciato da Antonella, di fronte al fatto compiuto il suo desiderio sembra essere un altro.