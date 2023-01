"Grande Fratello Vip", Antonella ed Edoardo di nuovo lontani per colpa di Oriana

Il gesto di Edoardo per Oriana La tensione tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è alle stelle e nella puntata del Gf Vip del 23 gennaio la modella salernitana l'ha nominata. Anche Edoardo l'ha votata, confidando alla fidanzata di averlo fatto perché ha ritenuto inopportuni alcuni comportamenti della venezuelana. Anche grazie al suo contributo Oriana è finita in nomination e subito dopo la diretta il romano è andata da lei a scusarsi, dicendosi dispiaciuto per averla mandata al televoto.

Antonella: "Sarà davvero innamorato?" Un gesto che non è per niente piaciuto ad Antonella, che oltre ad averlo accusato di non prendere le sue parti gli ha anche dato dell'incoerente. In zona beauty la ragazza si lascia andare a un momento di sconforto e Sarah Altobello si siede subito a fianco a lei per consolarla. La modella non capisce perché il fidanzato sia poco attento alle sue necessità e non si schieri dalla sua parte, mentre lei l'ha sempre difeso a spada tratta: "Siamo sicuri che sia così innamorato come mi fa pensare? Non è che alla fine lo sono più io?". Lei è sempre disposta a fare un passo in avanti verso di lui, ma non può dirsi lo stesso di Edoardo che non è intenzionato a modificare i propri comportamenti. Sarah le consiglia di lasciare che il ragazzo si viva il suo percorso in tranquillità: la ama ma vuole ancora divertirsi e assecondare il suo lato giocoso.

La linea dura di Antonella Anche Milena Miconi non ha dubbi sui sentimenti del ragazzo nei suoi confronti. Andrea Maestrelli, invece, le fa notare che Edoardo durante la nomination ha pensato a se stesso. Se ha scelto Oriana è stato per dei comportamenti avuti dalla venezuelana nei suoi confronti, non l'ha fatto per difendere Antonella. Uno smacco per l'influencer, che è sempre stata con uomini che hanno preso le sue difese. Nonostante l'amarezza del momento, la Fiordelisi sa già come andrà: Edoardo si avvicinerà per fare pace, ma questa volta non ha intenzione di scusarsi. Sa di non aver sbagliato e vuole accanto a sé un compagno che sia complice.