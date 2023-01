"Grande Fratello Vip", Oriana Marzoli in lacrime per Daniele Dal Moro: "E' un egocentrico"

Coppia o non coppia? Oriana si confida con Luca Onestini, Nicole Murgia e Giaele De Donà, ammettendo di essere perplessa dal comportamento altalenante e contraddittorio di Daniele Dal Moro. L'ex tronista continua infatti a negare di volere una relazione con lei ma nonostante questo continua a cercare le sue attenzioni, dimostrando con i fatti qualcosa di diverso rispetto a ciò che dichiara a parole. La Murgia la invita a riflettere su ciò che vuole e su quanto sia effettivamente disposta ad accettare. Quanto vuole vivere in balia dei suoi cambi d'umore: "Devi pensare se sta bene a te".

Murgia: "Non ti devi accontentare" Nicole Murgia la invita a interrogarsi su ciò che davvero cerca in una relazione: "Devi ascoltarti tu e capire, uno non si deve accontentare. In questo momento per lui non sei una priorità". Oriana ribadisce il suo risentimento nei confronti di Daniele, che non le ha mostrato la minima vicinanza per la nomination, perché troppo concentrato sulle critiche ricevute durante la puntata.

Pronta a troncare la relazione Dopo la diretta di lunedì, in effetti, l'ex tronista si è allontanato da lei e Oriana chiede spiegazioni ad Attilio Romita. "Lui ha sempre questa cosa in testa che tu non sia affidabile", le spiega il giornalista, raccontando di aver consigliato a Daniele di smetterla con tutti questi tira e molla con Oriana, che lo fanno solo apparire incoerente. Il ragazzo avrebbe voluto che fosse lei ad avvicinarsi dopo la puntata, mentre Oriana si sarebbe aspettata da lui maggiore supporto dopo la nomination. Ora l'influencer è pronta a metterci una pietra sopra: "C'è un punto dove dico basta, adesso non è successo niente e non mi ha parlato. Basta, mi fermo. Non può fare così ogni volta che gli pare".