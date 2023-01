"Grande Fratello Vip", dopo la lite con Daniele Dal Moro Oriana Marzoli si allea con Wilma Goich

La Marzoli infastidita da Dal Moro



Oriana Marzoli si sveglia ancora infastidita dall’atteggiamento di Daniele Dal Moro. I due si sono affrontati in un’accesa discussione davanti a tutti gli inquilini. L’influencer accusava la bella venezuelana di eludere il microfono per parlare con lui. La critica non viene gradita da Oriana che preferisce discutere in disparte e non davanti agli altri. Daniele invece insiste per affrontare la questione apertamente e ripete a gran voce di essere scocciato da questa idea dell’amica.

Oriana si confida con Wilma



Wilma Goich ripercorre i momenti salienti della discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e, prendendo all'inizio le difese del suo compagno, invita la bella venezuelana a dire tutto ciò che sente apertamente, senza dover per forza coprire i microfoni e nascondersi dagli altri. Lei capisce le intenzioni della Goich ma giustifica il suo comportamento spiegando che non ama manifestare i suoi sentimenti. Oriana, pensando alla sfuriata di Daniele, si dice stanca dei suoi modi forti e irruenti. “Ho chiesto solo che non gridi davanti a tutti, mi deve dire qualcosa che lo faccia in un angoletto, non fare come ieri davanti a persone con cui non ho rapporti. Lui lo ha fatto, io devo chiudere. Io mi stavo lasciando andare con lui, invece… Ha fatto quello che gli avevo chiesto di non fare…” spiega Oriana Marzoli.

Nuova alleanza tra Oriana e Wilma



“Sembrava che gli interessassi veramente. Invece no” dice con tono rammaricato la gieffina. “Io penso che tu interessi a lui, solo che lui ha il suo carattere” cerca di spiegare Wilma Goich che aggiunge che Daniele non gradisce che Oriana si confidi con le amiche. “A me dà fastidio quello che lui sta facendo… se vogliamo giocare, giochiamo tutti. Ma tu devi stare dalla parte mia” chiede la Marzoli e la Goich acconsente: “Sicuramente, non c’è dubbio, mi prendi alla grande… io sono totalmente dalla tua parte”. E le due gieffine battono il dieci nel nome di questa nuova alleanza.