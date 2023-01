Oriana Marzoli e l'energia di mamma Cristina: "Grazie al GF Vip sei più matura"

Per Oriana Marzoli è tempo di emozioni forti al "Grande Fratello Vip" grazie all'incontro con la mamma Cristina, arrivata per lei direttamente dalla Spagna.

Durante la puntata in onda lunedì 9 gennaio su Canale 5, l'influencer è stata invitata a raggiungere il giardino della Casa per vivere una sorpresa indimenticabile e ricevere la giusta carica dopo le critiche ricevute da alcuni inquilini.

"Sono venuta qui per vederti, non sai quanta voglia avrei di baciarti e di abbracciarti, non immagini quanto ti voglio bene - esordisce Cristina di fronte alle lacrime trattenute a fatica da Oriana - Siamo tutti orgogliosi del percorso che stai facendo, sei fantastica e devi continuare ad avere fiducia in te stessa".

La donna ha proseguito rinnovando la maturità conquistata proprio durante l'esperienza nella Casa del "Grande Fratello Vip", trovando conferma nella stessa Oriana: "Sto crescendo tanto e a volte non mi riconosco, ho un autocontrollo incredibile".