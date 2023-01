Andrea Maestrelli contro la ex Nicole Murgia: "Mi menava, sono stato due volte in ospedale"

Gli strascichi della rottura tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono entrati anche nella Casa del "Grande Fratello Vip", fino a diventare un vero e proprio caso da affrontare durante la ventisettesima puntata del reality.

L'attenzione di Alfonso Signorini si è focalizzata su una confidenza che il concorrente ha rivolto all'amico Edoardo Tavassi usando il codice Snap, facendo riferimento a quanto accaduto durante la loro storia: "Mi menava. Sono stato due volte in ospedale. Corna".

"Quando si è rotto il piatto lui si era tagliato, questo è vero, ed era andato in ospedale per farsi mettere uno o due punti - Tenta di spiegare Nicole - Non so di altri episodi, magari te li racconterà lui. Se mi vuole far passare come una persona violenta, io non voglio dire nient'altro, anche per tutelare le persone che ci sono fuori".

"Mi spiace che questa cosa sia uscita, non volevamo assolutamente - commenta invece Maestrelli - La verità è che Nicole è più pronta di me a parlare davanti alle telecamere. Io però non ho bisogno di sminuire lei per elevare me".

La tensione tra i due era emersa in maniera molto netta durante un faccia a faccia nato per una nomination poco gradita da parte dell'attrice. I due non si erano risparmiati, facendo emergere alcuni dettagli sulla fine della loro storia, tra cui l'innamoramento della ragazza verso un altro uomo e alcuni episodi burrascosi, fino ai "piatti volati" durante una discussione.