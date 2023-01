"Grande Fratello Vip", tra Oriana e Daniele torna la pace tra mille dubbi

I due si sono riavvicinati, tanto che passano del tempo abbracciati teneramente a parlare, ma questo non significa che i dubbi di Daniele siano stati fugati. Anzi. "Ci sono delle cose che non sono nemmeno chiaro e non riesco a far finta di niente - le spiega lui -. Per quanto ti voglio bene so quali sono i problemi per me. Non te ne faccio nemmeno una colpa, ormai è andata così".

Ormai la loro storia tiene banco al "Grande Fratello Vip" da qualche settimana e tra continui alti e bassi sembra essere arrivata un punto di tranquillità. Forse più per Oriana che non per Daniele che, confrontandosi con Wilma, esprime tutte le sue perplessità. "Io non sono uno che si affeziona facilmente, nelle relazioni ci metto tanto - spiega -. Non sono qua per trovarmi la ragazza. Lei ha carattere, è una cosa che mi piace". "Mi faccio più problemi di lei aggiunge però sottolineando come ci siano lati della personalità di Oriana che non riesce a tollerare. Wilma prova a tranquillizzarlo su alcuni aspetti della loro relazione. "Lei è maggiorenne e vaccinata, anche furba e intelligente - dice la Goich -. Non la stai prendendo in giro, stai facendo le stesse cose che fa lei".

In un nuovo confronto tra i due Daniele insiste sulle criticità della loro relazione, che sono tutte nel modo diverso di intenderla. "Io non so come potrebbero procedere le cose tra di noi - dice a Oriana -. E non mi sono nemmeno posto il problema fino al momento in cui vedo che questa cosa non ti fa stare benissimo. E' per quello che penso 'prima di fare casino è meglio se mi fermo'. Se ti mi avessi fatto vedere che la prendi molto alla leggera, io avrei continuato a stare con te".

In ogni caso sembra che il nuovo equilibrio trovato tra i due soddisfi Oriana che confidandosi con Sarah e Attilio dice di essere felice. "Questi gesti sono piccoli, ma ti fanno capire che una persona ci tiene - dice raccontando alcune piccole accortezze di Daniele -. Lui è dolce, mi trovo molto bene".