"Grande Fratello Vip", Luca è sincero con Nikita: "Come amico io sono qua, per tutto il resto non ci sono”

Luca Onestini e Nikita decidono nuovamente di parlare per chiarire la loro complicata situazione. L'influencer non ha dubbi e resta fermo sulla sua posizione, dicendo di essere sempre stato sincere e per questo di non capire la sua reazione. “Dal punto di vista sentimentale ho capito che non sei quello che cerco, però come amica si perché sto bene con te”, dice e aggiunge: “Come amico io sono qua, per tutto il resto non ci sono”.

Avendo avuto molti dubbi sulle reali intenzioni dell’influencer, Nikita prova a fargli capire il suo punto di vista e commenta: “La criticità che io concepivo non mi dava un senso di chiarezza”.

“Tutto quello che ho fatto e tutto quello che ho detto l’ho sempre pensato e l’ho fatto perché lo sentivo di fare” risponde Onestini.

Ripercorrendo quanto accaduto tra di loro, inoltre, il VIP confessa di essere piuttosto amareggiato e deluso: “Io mi sono sentito tradito da una persona con la quale sono sempre stato chiaro”.

La modella dice di esserci rimasta male in quanto, se all’inizio sperava che tra di loro potesse nascere qualcosa, nei giorni seguenti si è ritrovata a vivere una situazione del tutto differente e complessa.

L’influencer spiega di aver cambiato idea solo aver scoperto alcuni lati del suo carattere che non apprezzava e, per fare chiarezza una volta per tutte, le consiglia di approfittare del momento per esporre il suo punto di vista in totale sincerità: “È inutile che neghi ciò che è stato. Ammetti i tuoi errori”, “Mi puoi dire tutto quello che vuoi, ma sii chiara” conclude, pronto ad ascoltarla.

“Io voglio andare oltre a tutto ciò” esclama Nikita ma, vista l’insistenza del VIP, confessa di esserci rimasta male soprattutto per non essere stata compresa da lui. “Mi sono sentita fraintesa” esclama.

La conversazione tra i due prosegue e se da un lato Onestini continua a pretendere maggior chiarezza e sincerità, dall’altra Nikita cerca di spiegare il suo punto di vista su quanto accaduto.

In precedenza la modella aveva recriminato al suo compagno dei comportamenti, a suo avviso, sbagliati nei suoi confronti, comportamenti che hanno alimentato in lei un interesse che non è stato mai ricambiato, e si chiede quindi le ragioni di certe azioni fatte e parole dette.



L’influencer, dal canto suo, continua a ribadire invece la sua posizione e la sua trasparenza nel loro rapporto e, puntando il dito verso la sua compagna, l’accusa di aver vissuto la loro conoscenza travisando ogni cosa, “Hai frainteso” risponde a tono.



Nikita, molto indispettita dai modi usati dal suo compagno, inizia a fargli una serie di domande: “Pensi che sia stato bello vedere che mi andavi sempre contro?”, chiede facendo leva sul fatto che si è sentita offesa e derisa. “Pensi che sia stato bello il modo in cui mi parlavi?", ribatte riferendosi alle frecciatine ricevute e ancora: “Pensi che tutto questo sia stato bello?”, conclude con aria molto avvilita.



Tuttavia, Nikita, avendo fatto un suo esame di coscienza, afferma da parte sua di aver fatto anche lei degli errori: “Mi sono pentita di aver pensato male di te”, dice molto dispiaciuta e riconoscendo degli sbagli fatti, ma dichiara di voler rimediare e di mettere un punto alle loro tensioni e proseguire questo loro percorso in modo sereno e civile:“Io non ho niente contro di te”.



Onestini sembra restio, quasi lascia intendere di continuare a non fidarsi della sua compagna e di preferire il distacco avuto in queste ultime settimane e, molto contrariato, si allontana senza aver trovato tra loro un vero punto d'intesa.