"Grande Fratello Vip", divampa la discussione tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro

“Vedo che mi guardi strano quando sto con Oriana, ma ti giuro che tra me e lei c’è solo amicizia” dice l’influencer notando degli atteggiamenti restii nei suoi confronti. Daniele sostiene che tra il vip e la bella venezuelana ci sia sempre stato un particolare interesse reciproco. E chiarendo ogni dubbio lo invita a continuare a scherzare con la modella senza alcun problema. "Figurati se ti dico che non dovete scherzare", rasserenando i dubbi e i timori del suo compagno.

IL PUNTO DI VISTA DI ONESTINI - Luca Onestini, continuando il suo punto di vista durante il confronto, vuole puntualizzare il modo in cui Daniele si sia relazionato con Oriana durante il loro percorso, e l’accusa di essere stato incoerente in molte situazioni. “La rimproveri perché copre i microfoni però tu poi parli sotto le coperte” recrimina in modo sicuro e deciso mettendo anche in discussione il reale interesse del vip. L'influence respinge l’accusa ricevuta e sostiene di essere stato abbastanza chiaro sulla reale attrazione che prova nei confronti della bella venezuelana, “Mi sono ricreduto su di lei, anche dal punto di vista umano” dichiara apertamente.

“Tu ti fidi di Oriana?” Chiede in modo schietto l’influencer, “Non dal punto di vista relazionale” risponde il vip ribadendo il suo punto di vista sul loro rapporto, “Tra noi c’è attrazione” conclude con l'intento di voler mettere un punto al loro confronto. Onestini però continua a mostrarsi contrariato rispetto ai comportamenti del suo compagno di avventura, e puntualizza di non vedere in modo del tutto chiaro il suo avvicinamento nei confronti della modella, “Questa è un’opinione mia, non mi devi giustificare niente”, afferma convinto.





IL PENSIERO DI ANTONELLA - Al confronto tra i due si aggiungono anche Antonella ed Edoardo, e la schermitrice approfitta di questo momento per dichiarare il suo punto di vista. “Lei sta giocando” dice riferendosi al fatto che Oriana si sia avvicinata a Daniele dopo aver ricevuto, a suo avviso, un rifiuto da parte di Antonino. E inoltre, lasciando intendere che sia un pensiero comune della Casa, sostiene che anche il vip stia un po’ giocando visto che comunque aveva dichiarato che non voleva averci niente a che fare. Daniele, dal canto suo, motiva ogni sua scelta e ammette di aver cambiato idea e parere nei confronti della bella venezuelana.