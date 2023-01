"Grande Fratello Vip", avvicinamento tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli

I due vip, infatti, lontani dagli occhi indiscreti dei loro compagni, ne approfittano per dirigersi in piscina e commentano insieme la divertente serata. “Ti sei divertita a ballare?” chiede l’ex calciatore. “Sì, c’ero io, potevi venire” risponde la modella la quale, non avendolo visto insieme agli altri, lo rimprovera per aver giocato per tutto il tempo a biliardo.

Tra una chiacchiera e l’altra, i due finiscono per ricordare una scommessa fatta in passato: “Ma la scommessa in piscina? Devi venire con me, dobbiamo andare assieme” dice Giaele, pronta a volersi tuffare in piscina con lui. Poco è bastato a convincere lui che, senza pensarci troppo, ha subito assecondato la sua compagna. “La notte è giovane Andrea, non essere noioso” conclude la modella, dirigendosi verso la sua stanza per potersi preparare.

Dopo aver indossato il costume, i due decidono di dare il via al bagno notturno dove a mancare non sono di certo state le battutine e i vari abbracci. A quanto pare, nella Casa non crescono solo le antipatie...