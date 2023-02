"Grande Fratello Vip", Matteo Diamante su Nikita Pelizon: "Per lei sono stato sia un padre che un fidanzato"

Nella Casa il vocalist si confida con Milena Miconi a proposito dell'ex fidanzata: "Non so qui per rompere le palle"

Durante una chiacchierata nella Casa con Milena Miconi , l'ospite per la prima volta si lascia andare ad alcune confidenze sulla sua ex compagna: "Per lei sono stato sia un padre che un fidanzato".

Le confidenze di Matteo - "Lei voleva fare la modella, voleva lavorare in televisione, ma la sua famiglia non l'ha mai appoggiata - spiega Diamante che aggiunge - a Milano faceva la barista e io l'ho portata via con me". Matteo spiega di essere stato per Nikita, anche per questo motivo, non solo un fidanzato ma anche un amico e perfino un padre. "Questo è il motivo per cui non ci potremmo mai fare del male", dichiara Diamante.

La storia d'amore tra Nikita e Matteo - "Lei mi ha cambiato tanto e mi ha insegnato cos'è l'amore perché io non ci credevo", rivela il vocalist. Lui e Nikita sono stati insieme 7 anni, hanno convissuto e partecipato insieme anche a un altro reality. La loro relazione, però, è finita e le cause non sono mai state rese note. I due ex fidanzati, però, sono rimasti in buoni rapporti e al "GF Vip" hanno l'occasione di riavvicinarsi. Un'opportunità cha Matteo sembra non volersi lasciare scappare.