"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria tra tira e molla e incomprensioni

I temi del dissidio

Antonella ed Edoardo si appartano per discutere faccia a faccia delle loro incomprensioni e ancora una volta i loro discorsi si concentrano su Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia. “Io sarei stata disposta a tutto per farti stare bene” dice Antonella, dichiarandosi disponibile a rinunciare a frequentare Antonino a differenza di Edoardo che, al contrario, non vuole rinunciare alla sua amicizia con Micol. Il ragazzo crede che il rapporto di Antonella con Antonino non sia minimamente paragonabile a quello che lui ha con Micol e che la sua fidanzata stia insistendo così tanto soltanto a causa di una rivalità personale con l’amica. I due dibattono a lungo sui problemi che li portano sistematicamente a scontrarsi, dalle provocazioni volontarie di Antonella al cambiamento di Edoardo e la sua amicizia con le persone che da sempre parlano male di lei.