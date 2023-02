"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi: "Edoardo ha messo l'amicizia davanti all'amore"

Antonella Fiordelisi conversa con Nikita Pelizon commentando la possibilità di dover abbandonare la Casa: "Sicuramente farò felici tante persone qui dentro" e quando in camera entra Edoardo aggiunge in maniera provocatoria: "Mi dispiace solo di non aver trovato l’amore vero".

La frecciata di Antonella Edoardo lascia cadere la provocazione e va subito via, lasciando Antonella nell’indifferenza. La ragazza si lamenta con Nikita del comportamento del suo (ex?) fidanzato. "È da tre giorni che non mi parla, ha messo l'amicizia davanti all'amore", dice. "Non capisco il bisogno di tirare frecciatine" ribatte Nikita, rimproverando bonariamente la coinquilina per i suoi modi.

"Per me era amore vero e per me lui non è stato innamorato di me, le cose che mi ha detto rimangono impresse e non sono carine" dichiara Antonella, spiegando le ragioni del suo risentimento nei confronti di Edoardo Donnamaria. "Credo che lui debba lavorare sul concetto di gelosia e libertà nella coppia" ammette Nikita, pur riconoscendo ad Antonella le sue colpe.