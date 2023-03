"Grande Fratello Vip", Oriana Marzoli è la prima finalista

Nella nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è tornati a parlare dei Donnalisi come della nuova coppia da poco sbocciata: Antonino e Ginevra . Dal precedente televoto è scaturito il nome della prima finalista di questa edizione: è Oriana Marzoli . In nomination Milena, Nikita, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Onestini . Il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Alfonso Signorini apre la puntata di "Grande Fratello Vip" dichiarando subito che il televoto sancirà il primo finalista di questa edizione.

La reprimenda per il comportamento dei vip "La scorsa puntata è stata particolare dove, per certi aspetti, si è superato un certo limite, un limite che era bene non superare" spiega il conduttore ai vipponi nella Casa, comunicando: "Da questa sera qualsiasi infrazione non sarà più tollerata, ci sarà espulsione immediata. Saremo rigorosissimi, vi ho avvisato, manca poco, sforzatevi". Prima Daniele chiede scusa a nome di tutti, poi Sonia Bruganelli: "Anche io la volta scorsa ha esagerato soprattutto con le ragazze, mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare e non avrei dovuto per il ruolo che ricopro. Chiedo scusa a Nicole e Giaele"

Il riavvicinamento dei Donnalisi Si torna a parlare di nuovo di Edoardo e Antonella: tra i due c’è stato un altro avvicinamento durante gli ultimi giorni proprio quando la loro relazione sembrava giunta al capolinea. "Il nostro problema più grande è la comunicazione”, spiega lui spiega ciò che causa gran parte dei loro litigi. "Sicuramente daremo una possibilità all’impossibile, affinché diventi realtà” dichiara con determinazione Donnamaria.

Sorpresa per Daniele Daniele viene chiamato in cortiletto per una sorpresa: la lettera della mamma. ll ragazzo si scioglie non appena sente il discorso del genitore. “Daniele, sei quello che si vede” scrive la madre spronandolo ad andare avanti con la forza che lo contraddistingue. “Io mia madre la amo. La maggior parte delle cose che ho fatto per me, in realtà le ho fatte per vedere mia madre felice”m dice Daniele in lacrime. Poi arriva la seconda sorpresa, l'arrivo di Wilma Goich che ammette di sentire la sua mancanza. La cantante dice che nell'ultimo periodo ha notato una certa rabbia: "Ultimamente però ti sei addolcito. Io ti appoggerò sempre".

L'esito del televoto I sette nominati pensano che il televoto di questa sera porti a una eliminazione. A salvarsi, ovvero a no andare direttamente in finale è Nikita, poi Tavassi, Micol e Andrea. Davide, Oriana e Antonella vengono quindi invitati ad andare in studio per scoprire chi sarà eliminato (finalista). Davide è il primo che torna nella Casa. Signorini spiega alle due ragazze rimaste che è una nomination per l’eliminazione e non per il finalista. Poi arriva il verdetto: Oriana è la prima finalista. Signorini ordisce uno scherzo ai danni dei vipponi: chiede a Oriana di entrare nella Casa o e di dire che c’è stata una doppia eliminazione.

Un vip al televoto Tutti i vipponi vengono inviati in super led: una catena di salvataggio deciderà chi mandare uno di loro all'eliminazione diretta. Oriana pesca a caso dal tavolo una carta e trova la foto di Tavassi. La catena inizia da lui. Che salva Nicole, che salva Giaele, che salva Onestini, che salva Alverto, che salva Donnamaria, che salva Antonella, che salva Nikita che salva Davide, che salva Andrea, che manda Milena al televoto.

Antonino e Ginevra, nuova coppia? Antonino e Ginevra continuano a far parlare di sé e della loro relazione, tanto che Alfonso lascia uno spazio per discutere della loro frequentazione. Seduti al centro dello studio, i due parlano dei loro sentimenti. In un’intervista, Antonino ha affermato di avere voglia d'innamorarsi. “Ho rivisto in Ginevra molte cose di me” confida. Antonino ribadisce di stimare molto la ragazza: "Ha quello che ho sempre cercato in una donna", spiega deciso.