"Grande Fratello Vip", Daniele coccola la sua Oriana: "Contento che tu sia in finale"

I due concorrenti, dopo la puntata, si sono lasciati andare a una serata di coccole per festeggiare il traguardo raggiunto dalla ragazza

Al "Grande Fratello Vip" per Oriana Marzoli è stata una serata perfetta. La concorrente, dopo aver raggiunto la finale nella puntata del 6 marzo, si è goduta le coccole di Daniele Dal Moro. I due al termine della puntata hanno deciso di ritagliarsi un momento d'intimità nel cortiletto della Casa. Stretti in un abbraccio, i due - sempre più complici - tra baci e coccole hanno commentato quanto successo nella serata.

"Sono proprio contento che sei la finalista, mi sono tolto un peso", è il commento di Daniele. "Se mi avessero detto puoi scegliere: o vai in finale tu o Oriana, io avrei detto Oriana", ripete. La Marzoli, però, dal canto suo vuole l'ex volto di "Uomini e Donne" al suo fianco in questa volata finale: "Tu devi stare con me", gli dice invitandolo a proseguire fianco a fianco questa avventura.