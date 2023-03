"Grande Fratello Vip", Oriana Marzoli è la prima finalista | Edoardo in lacrime per Antonella

Oriana Marzoli è la prima finalista del "Grande Fratello Vip". La concorrente ha avuto la meglio in un televoto a sette che vedeva la concorrente venezuelana in corsa per un posto in finale con Edoardo Tavassi, Davide Donadei, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Antonella Fiordelisi.

Nel corso della puntata di lunedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato man mano i concorrenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi la finale, fino a lasciarne tre: Oriana, Antonella e Davide. Una volta in studio, i concorrenti hanno scoperto che il televoto era per stabilire il primo finalista: tra gli applausi del pubblico è stato annunciato da Signorini il nome di Oriana Marzoli che, quindi, resterà nella Casa fino all'ultima puntata.

Edoardo Donnamaria in lacrime per Antonella Fiordelisi - Subito dopo l'annuncio, Oriana è rientra in Casa da sola. A lei, Signorini ha affidato un compito particolare: raccontare di essere l'unica a essersi salvata in una nomination eliminatoria doppia. Il tutto per vedere la reazione di Edoardo Donnamaria a una possibile eliminazione di Antonella: in effetti, il ragazzo la prende male, tanto da lasciarsi andare a qualche lacrima...