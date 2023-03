"Grande Fratello Vip", il racconto della quarantesima puntata

Per "Grande Fratello Vip" mancano 25 giorni all'alba, come Alfonso Signorini continua a ricordare. Siamo ormai in dirittura d'arrivo.

Tavassi in confessionale Si parte con Edoardo in confessionale. Riprendendo la reprimenda della volta scorsa Signorini lo riprende per una reazione dopo una partita a biliardo. Tavassi ha lanciato la stecca del biliardo e poi si è lasciato scappare un improperio. Edoardo prova a far capire che si è trattato di un gesto scherzoso e quasi recitato per far ridere tutti. Signorini sottolinea che a casa non ha riso nessuno. Ad ogni modo il Grande Fratello per questa cosa ha deciso di ammonire Tavassi, alla prossima sarà squalificato.

Un duro provvedimento per Donnamaria Non è però finita qui. Anche Donnamaria viene convocato a parte per un atteggiamento poco rispettoso tenuto nei confronti con Antonella. Signorini gli dice che davvero non si aspettava questa cosa, soprattutto dopo tutto quello che è stato detto lunedì. Edoardo è consapevole di aver sbagliato ma c'è poco da fare. Alfonso gli comunica che è ufficialmente squalificato. Donnamaria è sconsolato mentre intanto Antonella in salone piange disperata ripetendo "è colpa mia". Signorini la invita a non addossarsi colpe non sue.

L'ultimo saluto di Edo con Antonella La Fiordelisi, ancora in lacrime, raggiunge Edo in Mistery. Si abbracciano e lei continua a piangere senza sosta mentre lui le dice "ma perché ti sei innamorata di un cretino? Mo' devi vincere per forza". Il ragazzo comunque è sereno e si dice contento di uscire almeno in un periodo in cui le cose con Antonella andavano bene, e le dà appuntamento fuori. Poi passa in salone dove saluti tutti.

Le donne in confessionale Alfonso convoca tutta le donne in confessionale per affrontare una cosa avvenuta nei giorni scorsi. Ovvero quando la Marzoli ha chiesto a tutte loro un parere sul comportamento tenuto da Daniele. Viene fatto vedere un filmato con tutti i dubbi di Oriana e tutti i consigli delle compagne, e mentre va in onda viene mostrato a Daniele. Il problema è che la ragazza sente poco affetto da parte sua mentre Daniele ritiene che quello che dà è tanto.

Faccia a faccia degli Oriele Oriana raggiunge Daniele in Mistery e gli ripete le sue rimostranze. Dal Moro reagisce molto male. Sostiene che nel video è stata fatta una ricostruzione parziale delle cose, che in realtà lui vuole solo rispettare i rispettivi momenti di intimità e che comunque per lui è più importante la qualità dei momenti passati insieme della quantità degli stessi. I due comunque non riescono a trovare un accordo ed escono dalla stanza litigando.

Nikita e il confronto con Ivana Alla Mrazova non sono piaciute certe parole di Nikita su Onestini ed è pronta ad affrontarla. Intanto Alfonso chiama Onestini in Superled mentre Nikita resta da sola in salone. Per la ragazza Luca è un punto debole: nonostante quello che è accaduto e i continui scontri non può negare di essere ancora attratta da lui. La Pelizon dice di essere convinta che tra Ivana e Onestini ci sia ancora qualcosa e che continuerà fuori dalla casa e tiene a precisare che questa sua attrazione è una cosa del tutto personale. Le viene mostrato quindi un post di Ivana in cui si dice basita dal comportamento di Nikita. Esce poi in passerella dove incontra Ivana. La Mrazova le ribadisce i motivi del suo fastidio, Nikita si difende dicendole che prova ad andare avanti ma poi, avendolo davanti tutti i giorni, ogni tanto la cosa riemerge.

Nikita e Onestini Luca entra in salone e si siede lontano dalla ragazza. Nessuno dei due guarda l'altro. Onestini si dice stanco di tornare ogni volta sugli stessi discorsi. In ogni caso Luca si dice tranquillo mentre Nikita in qualche modo lo ringrazia perchè quando parla male di lei la aiuta a tenerlo lontano.