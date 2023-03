“Grande Fratello Vip” Antonella Fiordelisi è disperata

Antonella Fiordelisi dovrà affrontare giorni difficili senza Edoardo Donnamaria nel Grande Fratello Vip. La ex schermitrice ne sente molto la mancanza e decide di parlare con lui in giardino come se lo speaker fosse lì ad ascoltarla. “Mi manchi” esordisce Antonella facendo capire che continua a pensare ininterrottamente a lui e aggiunge: “Pensami sempre, perché io lo faccio”. “Abbiamo fatto uscire il peggio di noi, ma anche il meglio di noi” dice ripensando ai momenti trascorsi insieme nella Casa. La Fiordelisi è certa del fatto che il loro amore sia vero e forte e resisterà anche a un po’ di lontananza: “È una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato… Ti amo”.



Il primo risveglio senza Donnamaria Per Antonella Fiordelisi il primo risveglio nella Casa del Grande Fratello Vip senza Edoardo Donnamaria non è facile. “Mi sembra vuota la Casa senza Edoardo” afferma con la voce spezzata e commossa, insieme all’amica Nikita. La modella cerca di consolarla e la invita a farsi forza in attesa di incontrare Edoardo fuori dal reality: “Vi vedrete fuori” le dice dolcemente. La ex schermitrice ripensa felicemente ai sei mesi passati con lui, e immagina la sua quotidianità con lo speaker una volta conclusa l’avventura.

Le rassicurazioni di Nikita verso Antonella Antonella Fiordelisi non si rassegna alla mancanza di Edoardo Donnamaria: “Ce l’ho sempre in testa, adesso che non c’è è peggio” dice, confidandosi con Nikita. La modella non può fare a meno di rassicurare l’amica. Secondo lei, è naturale che Antonella non riesca a pensare ad altro. La loro relazione è stata intensa e amplificata dalla reclusione nella Casa, è normale provare malinconia. Sicuramente Edoardo Donnamaria fuori dal gioco sarà impegnato in altre occupazioni, ma Antonella ha un solo chiodo fisso in questo momento. “Ora che ci siamo separati ho capito ancora di più quanto lo amo, spero che anche per lui sia così” commenta lei. “Sono solo venti giorni, non sono quattro mesi” dice l’amica cercando di convincerla a non abbattersi.