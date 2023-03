Micol Incorvaia è la seconda finalista del "GF Vip"

Micol Incorvaia è la seconda finalista del "Grande Fratello Vip". L'influencer vince il televoto che la vedeva a confronto con Daniele Dal Moro, Luca Onestini, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Milena Miconi e Antonella Fiordelisi e si aggiudica così un posto accanto a Oriana Marzoli per contendersi la vittoria finale del reality.

La quarantaduesima puntata, in onda giovedì 16 marzo su Canale 5, si apre proprio con l'atteso verdetto e i primi esclusi sono Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Solo a questo punto Alfonso Signorini rivela ai vipponi che il risultato del televoto non avrebbe sancito (come inizialmente credevano i concorrenti) il prossimo eliminato dal gioco, bensì il secondo finalista dell'edizione avviata a settembre 2022.

Al gruppo degli esclusi si uniscono anche Giaele e Milena, mentre Antonella, Nikita e Micol vengono convocate nello studio di Cinecittà per l'annuncio finale. Qui la Incorvassi ha la possibilità di chiarirsi con Sonia Bruganelli, con la quale durante le scorse puntate erano emersi punti di vista piuttosto contrastanti.

"Sono abbastanza sicura dei miei mezzi - spiega la ragazza - però mi rendo conto che altri concorrenti si sono messi in mostra con mezzi che non mi appartengono e questo può essere un deterrente, ma va bene così". Immediata l'analisi dell'opinionista, che sostiene non sia stata abbastanza valorizzata dagli altri inquilini: "Da un lato negli ultimi tempi hai privilegiato il tuo rapporto con Edoardo Tavassi, ma io devo dire che nelle prime settimane ho apprezzato anche il modo in cui ti sei posta e il modo in cui hai affrontato Antonella".

Dopo il confronto, Signorini legge il nome della seconda finalista e Micol può lasciarsi andare alla gioia per il traguardo raggiunto. Un risultato analizzato a seguire anche dagli altri concorrenti, a partire da Edoardo Tavassi che dopo aver celebrato la sua compagna, sostiene di aver visto trionfare la coerenza e la trasparenza, rispetto ai giochi di strategia. "Micol è un esempio positivo, è una persona genuina. Alla fine è giusto così".