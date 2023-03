Milena Miconi riceve la visita del marito: "Pronto a risposarti ogni giorno"

Tempo di sorprese nella semifinale del "GF Vip". Soprattutto per Milena Miconi, l'ex showgirl del Bagaglino ha infatti avuto modo di rivedere il marito Mauro Graiani. Tra i due c'è un legame indissolubile che li ha portati a non separarsi mai prima di questa esperienza nel reality: "Che bello vederti di persona - ha esordito Graiani, una volta entrato in giardino -. Devo dirti una cosa: non pensavo tu riuscissi ad arrivare fino a questo punto per una serie di motivi, invece mi hai stupito. Hai sempre avuto una consapevolezza di quello che stavi facendo. Sono davvero molto felice per te". E ha aggiunto: "Ti ho visto sorridere, hai cominciato a lavorare prestissimo, ti sei sposata a 20 anni, hai avuto il successo e con il successo bisogna saper convivere. Non vedo l’ora di riabbracciarti e di riportarti a casa con me, pronto a risposarti quando vuoi, anche se sai che non è questo che ci tiene legati, ma ci scegliamo ogni giorno".

Milena, visibilmente emozionata, svela un particolare della loro conoscenza, rivelando che quando le ha confessato di essere incita, lui le ha risposto "io ci sarò per sempre". La serata di emozioni per Miconi continua subito dopo: infatti, ad aspettarla fuori dalla porta ci sono le figlie Sofia e Agnese: "Mi siete mancate tanto", è il saluto di Milena che scoppia in lacrime.