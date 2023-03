Andrea Maestrelli e la sorpresa dello zio Matteo Materazzi al "GF Vip": "Siamo molto simili"

Andrea Maestrelli riceve l'incoraggiamento dello zio Matteo Materazzi, entrato nella Casa del "Grande Fratello Vip" durante la puntata del 16 marzo. Durante il quarantaduesimo appuntamento del reality, il ragazzo è stato convocato nel cortiletto per ricordare il padre, scomparso prematuramente quando Andrea aveva solo 13 anni, per poi soffermarsi sull'importanza dello zio Matteo, considerato la "quercia" con cui sfogarsi.

Il procuratore, fratello dell'ex calciatore Marco, ha esordito con una serie di battute che hanno regalato il sorriso al concorrente del "GF Vip", quindi ha voluto premiare la sensibilità del nipote. "Ti voglio bene e sono molto orgoglioso di quello che stai facendo, sei molto bravo".

"Per me Andrea è una salvezza, perché io non ho molta vita sociale e lui ogni tanto mi porta a cena per presentarmi le sue fidanzate", prosegue Matteo Materazzi in maniera ironica. Durante l'incontro emergono le tante affinità che legano i due, a partire da una serie di sfide che hanno dovuto affrontare nel corso delle rispettive vite.

"Siamo molto simili - commenta in merito alla decisione di Andrea di abbandonare il calcio giocato - Io ho fatto la sua stessa scelta a 24 anni. Ero in Serie C ma quando ho visto che la mia carriera era limitata a una categoria bassa ho pensato che era meglio rimboccarsi le maniche perché il mio sogno era avere una famiglia, che poi mi sono creato".

Infine, Alfonso Signorini interroga l'ospite della serata sul futuro di Andrea: "Credo che lui sia un ragazzo molto intelligente. Ho cercato di dargli qualche indicazione e qualche consiglio, adesso dovrà trovare la sua strada e sono sicuro che sarà così". E conclude: "Qua dentro ha dimostrato che non è capace di fare strategie, dato che è l'unico che nomina sempre i più forti. Il gioco non fa per lui, però è una persona molto leale".