Dopo l'ingresso dell'ex fidanzata come ospite, l'influencer si accerta che non andrà via presto

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Luca Onestini e Ivana Mrazova ritrovano la complicità. La modella ha fatto il suo ingresso come ospite nella puntata del 6 febbraio e rimarrà nel reality "a tempo indeterminato", così come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Onestini sembra molto felice di ritrovare la sua ex e sono tanti i fan più nostalgici della coppia che sperano in un loro riavvicinamento. "Sai quanto rimarrai? Rimani come concorrente?", chiede Luca a Ivana che assicura di non sapere nulla al riguardo. "Sono ospite punto, potrei andare via anche giovedi: non lo so", ribadisce la modella.

Ma Onestini non si arrende e vuole sapere di più. Le chiede se ha accettato subito l'offerta di entrare nella Casa. "Avevo i miei dubbi - risponde Mrazova - non entri con leggerezza nella casa dove c'è il tuo ex fidanzato". La modella, però, sembra felice della decisione presa e assicura di trovarsi "già molto bene" all'interno del gruppo. "Sono arrivata qua e mi sono sentita a Casa, non me lo aspettavo. Sto bene anche con gli altri, anche se per loro sono una estranea", considera Mrazova.

Luca e Ivana si sono conosciuti proprio al "GF Vip" nell'edizione del 2017. Onestini era fidanzato con Soleil Sorge, ma la loro relazione è finita durante il percorso dell'influencer all'interno del reality. Da quel momento in poi l'avvicinamento alla modella è stato repentino, i due si sono innamorati e sono rimasti insieme per più di quattro anni, per poi lasciarsi nel 2021. Luca e Ivana, però, non rinnegano i momenti vissuti insieme e si considerano ancora molto importanti l'uno per l'altra. Non stupiscono dunque le lacrime di Onestini quando, recentemente, ha ricevuto una lettera da parte della modella. "È una persona che ho amato con tutto il mio cuore, sono successe tante cose brutte insieme, ma io per lei ci sono e ci sarò. È stata la storia più importante per me", ha dichiarato dopo aver letto le sue parole.