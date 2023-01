Nikita Pelizon nel mirino di Onestini: "Mi manda in galera" | Poi arriva la mamma a difenderlo

Continuano i dissapori tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nella Casa del "Grande Fratello Vip". Nella puntata di lunedì 23 gennaio, i due hanno avuto l'ennesimo accesissimo dibattito. Al centro della discussione, ci sono le accuse che Nikita ha rivolto a Luca: secondo la ragazza, infatti, Onestini avrebbe avuto voluto un contatto molto ravvicinato con lei, ma il modello nega tutto. Per

"Mi ha detto di dirgli delle por*ate all'orecchio", aveva raccontato Nikita ad Antonella Fiordelisi, riferendosi al suo incontro con Luca, ma una volta in puntata, Onestini rimane senza parole e rispedisce al mittente tutto: "Dice che mi strusciavo a lei - ha risposto piccato -. Per fortuna che non l'ho baciata, altrimenti mi avrebbe mandata in galera".

Nel frattempo, interviene in Casa la mamma di Luca Onestini. La signora Carla sembra sapere il fatto suo nel voler difendere il figlio: "Luca è affettuoso e non deve modificare i suoi comportamenti solo perché Nikita si sente il centro del mondo - ha spiegato la madre del concorrente che punzecchia Nikita -. Non sei credibile in nessun senso, sei una grande stratega", le dice. "Ti saresti meritata un Antonino che portava sotto alle coperte e ti scaricava il giorno dopo", è la frecciata di Carla, che fa esplodere Sonia Bruganelli: "Come si permette di venire qui a giudicare gli altri?".