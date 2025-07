Coppia aperta, come funziona l'amore fuori dagli schemi | I casi celebri

Tra i possibili benefici, ci sono un aumento della comunicazione, una maggiore autenticità, la possibilità di esplorare il desiderio senza tradimenti e una più profonda conoscenza di sé. Ma esistono anche limiti da non sottovalutare. La gelosia, per esempio, può emergere in modo dirompente, così come il rischio di creare squilibri se non si stabiliscono regole chiare e condivise. Come ha ammesso la stessa Pavignano, anche se aveva accettato la libertà di Troisi, non era immune alla sofferenza. “Soffrivo”, ha detto, perché ascoltare i dettagli delle sue altre storie, per quanto autorizzate, non era privo di dolore.