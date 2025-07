Sesso? No, grazie! Perché alcune coppie scelgono la castità

Per molti è una scelta di fede o spiritualità, come nel caso di Alessandro Greco e sua moglie, che hanno deciso di praticare la castità per un motivo ben preciso legato ai sacramenti religiosi. Ma non mancano motivazioni laiche: alcuni la scelgono per concentrarsi su obiettivi personali, per affrontare periodi delicati della relazione o come forma di “disintossicazione” affettiva in seguito a esperienze relazionali negative. La castità diventa così uno spazio di riflessione e consapevolezza, utile anche a rafforzare il legame emotivo tra i partner.